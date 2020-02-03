2020-02-03T13:12:20+03:00
Общество

В Орле 16 школ ушли на частичный карантин

В регионе растет число заболевших ОРВИ и гриппом
Наталья Меркулова
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В Орле 16 школ ушли на частичный карантинВ Орле 16 школ ушли на частичный карантинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На прошедшей неделе в Орловской области было зарегистрировано около 4 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, причем 60,2% заболевших - дети до 14 лет. Такие данные приводит Управление регионального Роспотребнадзора.

Однако в областном центре пока ни одна школа не ушла на карантин полностью, только отдельные классы. Среди таких образовательных учреждений с частичным карантином школы №№ 2, 5, 7, 13, 17, 20, 23, 27, 28, 35, 36, 50, 51, гимназии №№19 и 39, лицей №40.

- Всего учебный процесс приостановлен в 76 классах. На территории региона наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями, регистрируются случаи гриппа. Необходимо помнить о профилактике и элементарных санитарных правилах, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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