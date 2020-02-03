В Орле 16 школ ушли на частичный карантин
На прошедшей неделе в Орловской области было зарегистрировано около 4 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, причем 60,2% заболевших - дети до 14 лет. Такие данные приводит Управление регионального Роспотребнадзора.
Однако в областном центре пока ни одна школа не ушла на карантин полностью, только отдельные классы. Среди таких образовательных учреждений с частичным карантином школы №№ 2, 5, 7, 13, 17, 20, 23, 27, 28, 35, 36, 50, 51, гимназии №№19 и 39, лицей №40.
- Всего учебный процесс приостановлен в 76 классах. На территории региона наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями, регистрируются случаи гриппа. Необходимо помнить о профилактике и элементарных санитарных правилах, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU