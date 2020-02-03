Три человека пострадали в столкновении легковушек в Орловской области
В Орловской области три человека пострадали в ДТП. Столкнулись две легковушки: отечественный "ВАЗ" и иномарка "Шевроле".
В субботу, 1 февраля, 32-летний водитель за рулем "Четырнадцатой" ехал по дороге "Ливны-Русский Брод - Верховье".
Фото: УГИБДД по Орловской области
- В районе 28 км он допустил столкновение с автомашиной "Шевроле Авео", под управлением 44-летнего водителя . В результате ДТП водитель и два пассажира "ВАЗ" получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за первые выходные февраля в Орловской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 26 ДТП. Из них с пострадавшими - 5 аварий.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»