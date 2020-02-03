2020-02-03T12:43:40+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в столкновении легковушек в Орловской области

Дорогу не поделили "Шевроле" и "ВАЗ"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орловской области три человека пострадали в ДТП. Столкнулись две легковушки: отечественный "ВАЗ" и иномарка "Шевроле".

В субботу, 1 февраля, 32-летний водитель за рулем "Четырнадцатой" ехал по дороге "Ливны-Русский Брод - Верховье".

Фото: УГИБДД по Орловской области

Фото: УГИБДД по Орловской области

- В районе 28 км он допустил столкновение с автомашиной "Шевроле Авео", под управлением 44-летнего водителя . В результате ДТП водитель и два пассажира "ВАЗ" получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за первые выходные февраля в Орловской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 26 ДТП. Из них с пострадавшими - 5 аварий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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