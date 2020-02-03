Орловские депутаты одобрили поправки в российскую Конституцию
В четверг, 30 января, в орловском облсовете прошел круглый стол, главной повесткой которого стали поправки в Конституцию РФ. Изменения должны коснуться 22 статей главного закона страны.
Каждая из поправок затрагивают вопросы организации публичной власти, местного самоуправления, статуса и полномочий Конституционного суда, закрепления социальных гарантий, усиления роли Федерального Собрания.
Эффективность и вероятные риски изменений обсудили на облсовете профессиональные юристы, научные работники и общественные деятели.
- Произошедшие за последние годы изменения позволили нам плавно подойти к необходимости внесения изменений в основной Закон страны. Я разделяю мнение, что данные корректировки необходимы, - Николай Земцов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Подчеркнув, что необходимо подключить к обсуждению вопроса как можно больше людей, депутаты единогласно поддержали проект закона об поправках к Конституции.
Дата проведения всенародного референдума пока не оглашалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU