Орловские депутаты одобрили поправки в российскую Конституцию

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:14:23+03:00

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В четверг, 30 января, в орловском облсовете прошел круглый стол, главной повесткой которого стали поправки в Конституцию РФ. Изменения должны коснуться 22 статей главного закона страны.

Каждая из поправок затрагивают вопросы организации публичной власти, местного самоуправления, статуса и полномочий Конституционного суда, закрепления социальных гарантий, усиления роли Федерального Собрания.

Эффективность и вероятные риски изменений обсудили на облсовете профессиональные юристы, научные работники и общественные деятели.

- Произошедшие за последние годы изменения позволили нам плавно подойти к необходимости внесения изменений в основной Закон страны. Я разделяю мнение, что данные корректировки необходимы, - Николай Земцов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Подчеркнув, что необходимо подключить к обсуждению вопроса как можно больше людей, депутаты единогласно поддержали проект закона об поправках к Конституции.

Дата проведения всенародного референдума пока не оглашалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU