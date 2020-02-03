В Орле пешеход оказался под колесами "ВАЗа"

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:26:55+03:00

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В минувшие выходные в Орле произошло очередное ДТП с участием пешехода. Мужчина переходил дорогу и оказался под колесами "ВАЗа".

Авария случилась в субботу, 1 февраля, в третьем часу дня. 53-летний водитель отечественной "Пятерки" ехал по улице Пушкина со стороны 4-й Курской в сторону 2-й Курской. В районе дома №24 стал поворачивать направо, на улицу 3-ю Курскую. В это время дорогу здесь переходил 57-летний мужчина. Избежать ДТП не удалось.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Это не единственное ДТП с участием пешеходов, произошедшее в выходные в Орле. В воскресенье в пригороде женщина на иномарке сбила девушку на зебре, ей потребовалась госпитализация.

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ИСТОЧНИК KP.RU