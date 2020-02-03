В пригороде Орла дама на иномарке сбила девушку на переходе
В пригороде Орла водитель легковой иномарки на зебре сбила девушку. Пешеход госпитализирована с травмами.
ДТП случилось в деревне Жилина в минувшее воскресенье, 2 февраля. В начале четвертого часа дня пятидесятилетняя водитель ехала в сторону Орла со стороны Калуги за рулем "КИА". Двадцатилетняя пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу и оказалась под колесами.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение нейрохирургии, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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