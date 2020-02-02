На Орловскую область надвигаются настоящие зимние морозы

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:53:47+03:00

По прогнозам синоптиков, настоящая зима все же придет в Орел Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По прогнозам синоптиков, с середины первой недели февраля температура опустится и уйдет в устойчивый минус

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Похоже, в Орловскую область все-таки придет настоящая зима. По прогнозам синоптиков первая рабочая неделя февраля начнется с дождя и плюсовых температур, но уже к ее окончанию столбики термометров опустятся до -13 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 3 февраля в Орле +2..+4 градуса, дождь. Будет пасмурно, давление низкое: 726 мм рт.ст. Ветер западный, 6 м/c.

Во вторник 4 числа немного похолодает: столбики термометров будут варьироваться на отметках от -2 до 0 градусов. Небо будет затянуто тучами, ожидается снег. Ветер сохранит направление и скорость, давление 726-729 мм рт.ст.

В среду 5 февраля зимняя погода начнет укреплять позиции: температура уже -5...-4 градуса, переменная облачность, небольшой снег. Направление ветра северное, скорость 4 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт.ст.

В четверг 6 февраля еще холоднее: столбики термометров опустятся до -8...-3 градусов. Небо пасмурное, синоптики прогнозируют снег. Давление 733-735 мм рт.ст., ветер западный 3 м/с.

В пятницу 7 числа уже -9...-7 градусов. Небо то ясное, то пасмурное, небольшой снег. Ветер будет дуть с севера со скоростью 6 м/c, давление 737 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, в будущие выходные столбики термометров и вовсе опустятся до -13 и ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU