В первом чтении принят закон "О Детях войны Орловской области"

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:18:20+03:00

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Депутаты Облсовета в первом чтении приняли "Закон о Детях войны Орловской области". Инициатива, внесенная губернатором, нашла поддержку у парламентариев и была одобрена на первой в нынешнем году сессии областного совета 31 января.

Согласно законопроекту, ежегодная выплата для Детей войны будет увеличена с 500 до тысячи рублей, для тех жителей региона, кто не пользуется другими мерами поддержки. На Орловщине таких 3 тысячи 200 человек. Из казны области на эту цель потребуются дополнительные средства: больше двух миллионов рублей.

Кроме того, в этом году в честь 75-летия победы Андрей Клычков предложил выплатить всем Детям войны по 5 тысяч рублей. Такую же сумму должны получить и узники фашизма. В регионе их проживает 10 тысяч 400 человек.

Депутаты заксбрания идею поддержали.

В первом чтении закон принят, обсуждение его и рассмотрение продолжится на следующей сессии областного совета, в феврале.

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ИСТОЧНИК KP.RU