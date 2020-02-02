В первом чтении принят закон "О Детях войны Орловской области"
Депутаты Облсовета в первом чтении приняли "Закон о Детях войны Орловской области". Инициатива, внесенная губернатором, нашла поддержку у парламентариев и была одобрена на первой в нынешнем году сессии областного совета 31 января.
Согласно законопроекту, ежегодная выплата для Детей войны будет увеличена с 500 до тысячи рублей, для тех жителей региона, кто не пользуется другими мерами поддержки. На Орловщине таких 3 тысячи 200 человек. Из казны области на эту цель потребуются дополнительные средства: больше двух миллионов рублей.
Кроме того, в этом году в честь 75-летия победы Андрей Клычков предложил выплатить всем Детям войны по 5 тысяч рублей. Такую же сумму должны получить и узники фашизма. В регионе их проживает 10 тысяч 400 человек.
Депутаты заксбрания идею поддержали.
В первом чтении закон принят, обсуждение его и рассмотрение продолжится на следующей сессии областного совета, в феврале.
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ИСТОЧНИК KP.RU