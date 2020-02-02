В Ливнах погиб пожилой водитель иномарки

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:25:34+03:00

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Орловские полицейские устанавливают ДТП, в котором погиб пожилой водитель. Авария случилась накануне, 1 февраля, в районном центре Ливны.

Как рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, ДТП случилось примерно в половине второго часа дня на перекрестке улиц Орловской и Кобринской. За рулем иномарки "Дэу Нексия" был 75-летний мужчина. Автомобиль въехал в столб, водитель скончался.

Впрочем, погиб ли водитель в ДТП или скончался до того, как машина столкнулась с препятствием, предстоит установить.

На месте работали полицейские и спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU