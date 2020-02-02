В Ливнах погиб пожилой водитель иномарки
Орловские полицейские устанавливают ДТП, в котором погиб пожилой водитель. Авария случилась накануне, 1 февраля, в районном центре Ливны.
Как рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, ДТП случилось примерно в половине второго часа дня на перекрестке улиц Орловской и Кобринской. За рулем иномарки "Дэу Нексия" был 75-летний мужчина. Автомобиль въехал в столб, водитель скончался.
Впрочем, погиб ли водитель в ДТП или скончался до того, как машина столкнулась с препятствием, предстоит установить.
На месте работали полицейские и спасатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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