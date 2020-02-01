На Орловщине появились еще два "Населенных пункта воинской доблести"

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:15:39+03:00

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В Орловской области еще два населенных пункта получили звание "Населенного пункта воинской доблести". Звание присвоено городу Мценску и селу Крупышино Дмитровского района.

Инициативу поддержали депутаты Областного совета на первой в этом году сессии, которая состоялась 31 января. В годы Великой Отечественной войны Мценск стал местом, где разворачивались бои: в 1941 году на подступах советские войска сдержали неприятеля в сражении, нарушив план молниеносной войны. В 1943 году развернулось кровопролитное сражение за освобождение Орловщины, завершившееся победоносно.

Село Крупышино под Дмитровском - вошло в историю как место героического сражения 1-ой отдельной лыжно-стрелковой морской бригады Краснознаменного Тихоокеанского флота особого назначения с превосходящими силами противника. С 19 по 23 февраля 1943 года находясь в тылу врага, моряки вели тяжелые бои с превосходящими по численности и техническому вооружению силами противника. Сражения проходили в чистом поле без поддержки и снабжения. Неся ощутимые потери в личном составе, убитыми и ранеными, моряки не оставили своих позиций.

Парламентарии проголосовали за присвоение почетных званий этим населенным пунктам единогласно.

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ИСТОЧНИК KP.RU