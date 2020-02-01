2020-02-01T10:45:16+03:00
Происшествия

Двое пострадали в столкновении грузовика и микроавтобуса под Орлом

Авария случилась вечером 31 января на трассе М-2 "Крым"
Ольга СУПОНЕВА
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Два человека пострадалиДва человека пострадалиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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На трассе под Орлом два человека пострадали в ДТП. На М-2 "Крым" не разъехались грузовик и микроавтобус.

Авария случилась примерно в половине восьмого часа вечера в Кромском районе. 50-летний водитель за рулем грузовика "Ивеко" не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген транспортер", за рулем которого был 48-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал водитель «Ивеко» и пассажир «Фольксвагена» - 56-летняя женщина, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали полицейские и спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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