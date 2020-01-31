2020-01-31T16:59:05+03:00
Общество

Орловские депутаты поддержали идею не снижать "нештрафуемый" порог превышения скорости

Парламентарии считают, что за превышение на 20 км/ч наказывать рублем водителей не стоит
Ольга СУПОНЕВА
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Парламентарии уверена: на участках дорог, где покрытие позволяет, нужно наоборот увеличить допустимую разрешенную скоростьПарламентарии уверена: на участках дорог, где покрытие позволяет, нужно наоборот увеличить допустимую разрешенную скоростьФото: Ольга СУПОНЕВА
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На сегодняшней сессии Орловского облсовета, первой в этом году, одним из вопросов повестки стала тема так называемого "нештрафуемого" порога превышения скорости. Парламентарии поддержали идею проекта, которую внес спикер заксобрания Леонид Музалевский, и теперь инициативу не наказывать водителей рублем за превышение на 20 км/ч внесут в Госдуму и Правительство РФ.

На федеральном уровне вопрос снижения "нештрафуемого" порога до 10 км/ч обсуждается уже больше года. Мнения о том, поможет ли это снизить количество несчастных случаев на дорогах, бытуют разные. Орловские депутаты уверены, что уменьшать количество ДТП нужно с помощью других мер: как минимум, ремонта дорог.

- Допустимый порог превышения скорости в 20 километров в час обусловлен значительным улучшением качества дорожного полотна на федеральных и региональных трассах, а также высоким техническим уровнем транспортных средств. Порог превышения скорости на 10 километров в час сложно уловить с точки зрения водителя при управлении современными транспортными средствами ввиду его незначительности, - отметил Леонид Музалевский.

По словам спикера, на некоторых участках дорог напротив нужно поднимать скоростной режим: покрытие позволяет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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