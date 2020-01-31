2020-01-31T16:51:56+03:00
Общество

Орловцам дали советы как не подхватить коронавирус

В России выявлены первые заразившиеся новой хворью
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В управлении по безопасности города Орла рассказали как в период циркуляции заболеваний, в том числе гриппа и коронавируса, остаться здоровыми. Новая хворь все-таки добралась до России, выявлено двое заболевших, поэтому орловцев просят соблюдать несложные меры безопасности.

Возбудители перечисленных заболеваний чаще всего передаются воздушно-капельным путем. Поэтому специалисты рекомендуют чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест, промывать нос изотоническим раствором соли, не прикасаться к лицу грязными руками, в общественных местах пользоваться одноразовыми масками. Также стоит в Роспотребнадзоре порекомендовали не носить распущенные волосы в людных местах, избегать контактов с людьми, уже подхватившими ОРВИ, проветривать помещения, не использовать общие полотенца, избегать рукопожатий, приветственных поцелуев и объятий.

Но самое главное, по словам специалистов, - не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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