31 Янв. 2020 2020-01-31T11:17:29+03:00

В Орловской области на ремонт дороги в Корсаковском районе выделят 78 млн рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Привести в порядок дорожное покрытие должны до 1 августа

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В этом году орловские власти запланировали ремонт региональной автомобильной дороги «Новосиль-Корсаково-Орлик» в Корсаковском районе. На эти из Дорожного фонде Орловской области выделят 78 миллионов рублей.

Как пояснили «КП» в пресс-службе Правительства региона, предстоит привести в порядок 10 км дорожного покрытия. Сейчас торги по выбору подрядной организации уже завершены, контракт подписан.

К ремонту подрядчик приступит 1 мая и должен закончить работу до 1 августа 2020 года.

Напомним, в прошлом году здесь были установлены 120 опор искусственного электроосвещения на участке более 10 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU