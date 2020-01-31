В Орловской области на ремонт дороги в Корсаковском районе выделят 78 млн рублей
В этом году орловские власти запланировали ремонт региональной автомобильной дороги «Новосиль-Корсаково-Орлик» в Корсаковском районе. На эти из Дорожного фонде Орловской области выделят 78 миллионов рублей.
Как пояснили «КП» в пресс-службе Правительства региона, предстоит привести в порядок 10 км дорожного покрытия. Сейчас торги по выбору подрядной организации уже завершены, контракт подписан.
К ремонту подрядчик приступит 1 мая и должен закончить работу до 1 августа 2020 года.
Напомним, в прошлом году здесь были установлены 120 опор искусственного электроосвещения на участке более 10 километров.
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ИСТОЧНИК KP.RU