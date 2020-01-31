31 Янв. 2020 2020-01-31T10:50:27+03:00

В Орловской области 89 прудов попадут под запрет на любительское рыболовство Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орловской области 89 рыбоводных участков подпадают под запрет на осуществление любительского рыболовства. Все они находятся в собственности индивидуальных предпринимателей или юридических организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Управление экологического надзора и природопользования.

Так, свободный и бесплатный доступ для ловли рыбы будет закрыт на пруду «Бойцовский», «Куликовский», «Сотниковский» и других. С полным списком территорий, попавших под ограничения, можно познакомиться на официальном информационном портале региона.

- С 1 января 2020 вступил в силу Федеральный закон «О любительском рыболовстве». В соответствии ним любительское рыболовство можно осуществлять свободно и бесплатно на водных объектах только общего пользования, - пояснили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU