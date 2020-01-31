В Орле женщине, упавшей в автобусе, понадобилась медицинская помощь
В четверг, 30 января, недалеко от автовокзала в автобусе №9 пострадала пожилая пассажирка. Женщина стояла возле двери и держалась за поручень, но от травм это ее не уберегло.
Инцидент произошел, когда маршрутка ехала по улице Комсомольской (в районе дома №206) со стороны переулка Карачевский.
- 66-летней пассажирки понадобилась медицинская помощь. На машине Скорой помощи она была доставлена в больницу, - рассказали «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Сейчас специалисты Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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