31 Янв. 2020 2020-01-31T10:10:12+03:00

В Орле женщине, упавшей в автобусе, понадобилась медицинская помощь. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Пассажирка держалась за поручень, но от травм это ее не уберегло

Изменить размер текста: A A

В четверг, 30 января, недалеко от автовокзала в автобусе №9 пострадала пожилая пассажирка. Женщина стояла возле двери и держалась за поручень, но от травм это ее не уберегло.

Инцидент произошел, когда маршрутка ехала по улице Комсомольской (в районе дома №206) со стороны переулка Карачевский.

- 66-летней пассажирки понадобилась медицинская помощь. На машине Скорой помощи она была доставлена в больницу, - рассказали «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Сейчас специалисты Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU