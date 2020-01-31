31 Янв. 2020 2020-01-31T09:50:40+03:00

Три человека пострадали после лобового столкновения иномарок в Орле. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Изменить размер текста: A A

Сегодня поздно ночью, 31 января, в Орле произошло серьезное ДТП. После лобового столкновения двух иномарок пострадали три человека.

Происшествие случилось около двух часов ночи на улице Комсомольской в районе дома №340. Со стороны Кромского шоссе ехал в сторону переулка Дарвина «БМВ 520», под управлением 44-летнего водителя. В это же время во встречном направлении ему двигался автомобиль «Фольксваген Пассат». Столкновения избежать не удалось.

Обе машины сильно смяло. На месте происшествия работали сотрудники регионального МЧС, медики и специалисты Госавтоинспекции.

«Фольксваген Пассат» и «БМВ 520» столкнулись на улице Комсомольской. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

- В результате ДТП три пассажиры автомобиля «Фольксваген Пассат», одна 45-летняя женщина и двое мужчин 47-ми и 29-лет получили телесные повреждения. Бригада скорой медицинской помощью они доставлены в больницу и госпитализированы, - пояснили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU