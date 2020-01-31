Три человека пострадали после лобового столкновения иномарок в Орле
Сегодня поздно ночью, 31 января, в Орле произошло серьезное ДТП. После лобового столкновения двух иномарок пострадали три человека.
Происшествие случилось около двух часов ночи на улице Комсомольской в районе дома №340. Со стороны Кромского шоссе ехал в сторону переулка Дарвина «БМВ 520», под управлением 44-летнего водителя. В это же время во встречном направлении ему двигался автомобиль «Фольксваген Пассат». Столкновения избежать не удалось.
Обе машины сильно смяло. На месте происшествия работали сотрудники регионального МЧС, медики и специалисты Госавтоинспекции.
«Фольксваген Пассат» и «БМВ 520» столкнулись на улице Комсомольской. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
- В результате ДТП три пассажиры автомобиля «Фольксваген Пассат», одна 45-летняя женщина и двое мужчин 47-ми и 29-лет получили телесные повреждения. Бригада скорой медицинской помощью они доставлены в больницу и госпитализированы, - пояснили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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