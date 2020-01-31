В Орле Следком начал доследственную проверку из-за стай бродячих собак

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:54:09+03:00

Бездомные животные обосновались рядом со школой и детским садом

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Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку, после появления 30 января сообщений в СМИ о стаях бродячих собак на улице 4-Курской, школы №39 и Детского сада №5.

Свои опасения выразили и горожане в соцсетях.

- Такая стая при должном уровне задора и крепкого мужичка загрызет. Про девчушек и детишек уж молчу, - прокомментировал ситуацию Роман, один подписчиков паблика, в котором первой появилась информация.

Сейчас следователи выясняют, были ли соблюдены надлежащие меры по отлову и организации содержания бродячих собак. Напомним, ранее орловские чиновники обсуждали план по созданию для бездомных животных муниципального приюта.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - пояснила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU