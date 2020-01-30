30 Янв. 2020 2020-01-30T10:31:59+03:00

Орловчанка после ссоры с подругой забрала у нее телефон и уехала Фото: Архив "КП"

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В Ливенском районе встреча подруг закончилась ссорой и открытым грабежом. Сначала все начиналось мирно, девушки сидели дома и выпивали, но затем между ними начался конфликт.

Разъяренная и обиженная гостья начала искать у приятельницы свои документы и случайно обнаружила телефон. На глазах хозяйки она забрала его и ушла. Сначала та думала, что подруга решила ее проучить и вернет гаджет, но прошло несколько дней, а вестей от нее не было.

Как оказалось, девушка уехала на заработки в другой регион. После этого сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» и начали поиски.

- Полицейские установили 28-летней знакомой потерпевшей. Она не стала отрицать своей причастности к произошедшему и пояснила, что уже продала телефон. Сотрудники полиции отыскали и изъяли похищенное имущество, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас орловчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU