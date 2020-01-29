Фотофакт: парк Ботаника в Орле превратился в каток

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:12:34+03:00

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Несмотря на то, что зима в этом году выдалась неординарная, сопутствующие сезону проблемы никуда не делись. В Орле перепады температур спровоцировали серьезную гололедицу, так, в настоящий каток превратился парк "Ботаника".

Фотоснимки обледенелых дорожек в редакцию "Комсомолки" прислала читательница. Елена Васильева живет в микрорайоне "Новая ботаника" и решила подышать свежим воздухом в парке. Но не тут-то было.

Хочешь посидеть на скамейке? Пройди квест! Фото предоставлено читательницей

- Обледенело все, идти невозможно, еле удалось устоять на ногах, хотя при мне женщина упала, хорошо, что все обошлось. Здесь гуляет много семей с детьми, пожилые люди, опять же. На таком льду всем, кто хочет погулять в парке приходится всерьез опасаться за сохранность своих конечностей. И не песчинки коммунальные службы не насыпали, - посетовала орловчанка.

Дорожки сплошь покрыты льдом. Фото прислала читательница "КП".

Судя по фото, прогулка в парке Ботаника этой зимой - удел экстремалов. Отметим, что только сегодня на рабочем совещании в мэрии глава города Александр Муромский призвал подчиненных обращать внимание на проблемы и устранять их до того, как начнут жаловаться жители или освещать СМИ. Главный коммунальщик города Дмитрий Фролов заверил градоначальника, что подобные сигналы без внимания не остаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU