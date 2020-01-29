Больше четырех кило марихуаны нашли полицейские у орловца в гараже
В Орловской области полицейские нашли в гараже у мужчины больше четырех килограмм марихуаны. Теперь за хранение запрещенного вещества ему светит реальный срок, согласно закону от трех до десяти лет тюрьмы.
Все произошло в городе Мценске. Сотрудники отдела наркоконтроля местного ОВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили расфасованное наркотическое вещество. Экспертиза подтвердила: марихуана. Отпираться сорокалетний амчанин не стал и рассказал полицейским, что изготовил наркотик из дикорастущей конопли, около двух десятков кустов которой он собрал минувшим летом.
Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, на мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде, полицейские устанавливают все детали случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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