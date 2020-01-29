Мэр Орла возмутился уборкой парков и пригрозил расторжением контракта подрядчику
В Орле может быть расторгнут контракт с компанией-подрядчиком, занимающейся уборкой городских скверов и парков. Качество работ возмутило мэра Василия Новикова, о чем он сообщил на сегодняшней рабочей планерке в администрации.
- Городская казна выделяет баснословные средства на уборку городских парков и скверов, а их просто не убирают. Никто не будет платить деньги налогоплатильщиков за невыполненные работы, - отметил Василий Новиков.
Градоначальник обратил внимание на то, что в местах отдыха орловцев кругом мусор, песок свален кучами. Новиков поручил УКХ города вместе с территориальными комиссиями проконтролировать ситуацию и призвать подрядчика к исполнению конракта, а о результатах докладывать ему.
"КП" следит за ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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