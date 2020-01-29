Орловчанку, находящуюся в федеральном розыске, поймали при краже продуктов

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:21:10+03:00

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В одном из сетевых супермаркетов Орла силовики поймали горожанку, находящуюся в федеральном розыске. Дама, неоднократно имевшая проблемы с законом, попалась на краже продуктов.

Тревожную кнопку нажали сотрудники магазина, заметившие подозрительную покупательницу. Она прошла в торговый зал без корзины, зато мимо кассы пыталась пройти с сумкой и карманами, набитыми товарами из ассортимента супермаркета. В общей сложности вынести продуктов 36-летняя женщина пыталась на 4 тысячи рублей. Однако план не удался, подоспели росгвардейцы.

- Впоследствии стало известно, что женщина в настоящее время находится в федеральном розыске по ст.158. ч.1 УК РФ. Ранее задержанная гражданка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Сотрудники Росгвардии передали правонарушительницу полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU