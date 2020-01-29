Из-за частых ДТП на Васильевской в Орле поставят больше фонарей

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:32:57+03:00

В последнее время под колеса авто здесь все чаще попадают пешеходы

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В Орле на Васильевской улице установят дополнительные фонари. Такое поручение дал глава горадминистрации Александр Муромский на сегодняшней рабочей планерке.

Дело в том, что на указанном участке нередко происходят дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием пешеходов. А за последнее время аварии с участием самой незащищенной категории участников дорожного движения и вовсе участились.

- Специалисты управления коммунальным хозяйством Орла предложили установить над нерегулируемыми пешеходными переходами дополнительные фонари. Это позволит значительно снизить уровень аварийности на улице Васильевской, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

По планам, работу выполнят уже в ближайшие три дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU