2020-01-29T11:43:42+03:00
Происшествия

Орловец похитил в магазине спиртное и нарвался на уголовное дело

Инцидент произошел в Урицком районе области
Ольга СУПОНЕВА
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В местный отдел полиции, в Урицком районе Орловской области, обратилась продавец магазина. Женщина рассказала, что в ее смену в торговую точку вошел незнакомый мужчина, взял алкоголь и проел мимо кассы. Остановить его продавцу не удалось.

Полицейские взялись за розыск любителя бесплатных горячительных напитков. Как оказалось, решил раздобыть спиртное таким незаконным путем житель соседнего с деревней Подзавалово, где и произошел инцидент, населенного пункта.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации. В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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