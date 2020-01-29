Орловец похитил в магазине спиртное и нарвался на уголовное дело

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:43:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В местный отдел полиции, в Урицком районе Орловской области, обратилась продавец магазина. Женщина рассказала, что в ее смену в торговую точку вошел незнакомый мужчина, взял алкоголь и проел мимо кассы. Остановить его продавцу не удалось.

Полицейские взялись за розыск любителя бесплатных горячительных напитков. Как оказалось, решил раздобыть спиртное таким незаконным путем житель соседнего с деревней Подзавалово, где и произошел инцидент, населенного пункта.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации. В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU