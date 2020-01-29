В Орловской области из-за неправильного использования печи загорелся жилой дом
В городе Мценске Орловской области спасатели тушили пожар, охвативший жилой дом. Происшествие случилось сегодня ночью, 29 января.
О возгорании по телефону пожарной службы поступил сигнал в третьем часу. Спасатели прибыли на место ЧП, на улицу Стрелецкая слобода райцентра.
- В результате пожара выгорело деревянное потолочное перекрытие в районе дымоходной печи на площади два квадратных метра. Первый этаж закопчен по всей площади – 49 квадратных метров, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Предполагаемая причина, по которой пожар разбушевался - нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. Сейчас эксперты подсчитывают сумму ущерба. Обошлось без жертв и пострадавших.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU