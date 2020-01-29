2020-01-29T10:49:57+03:00
Происшествия

В Орловской области из-за неправильного использования печи загорелся жилой дом

ЧП случилось в городе Мценске
Ольга СУПОНЕВА
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К счастью, обошлось без жертвК счастью, обошлось без жертвФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В городе Мценске Орловской области спасатели тушили пожар, охвативший жилой дом. Происшествие случилось сегодня ночью, 29 января.

О возгорании по телефону пожарной службы поступил сигнал в третьем часу. Спасатели прибыли на место ЧП, на улицу Стрелецкая слобода райцентра.

- В результате пожара выгорело деревянное потолочное перекрытие в районе дымоходной печи на площади два квадратных метра. Первый этаж закопчен по всей площади – 49 квадратных метров, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Предполагаемая причина, по которой пожар разбушевался - нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. Сейчас эксперты подсчитывают сумму ущерба. Обошлось без жертв и пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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