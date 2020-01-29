В Орле планируют сохранить льготный проезд для пенсионеров и учащихся
Вчера, 28 января, на заседании профильного комитета орловского горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства обсудили ситуацию с льготными проездными билетами.
Напомним, многие пенсионеры оказались не довольны тем, что на число поездок по «проездному» ограничили. Кто-то утверждает, что он не успевает их использовать свои проездки, а кому-то наоборот не хватает. Были нарекания и по поводу оплаты билета.
Однако пока народные избранники не рассматривают вопрос об отмене лимита для пенсионеров и учащихся. Стоимость проездного для них по-прежнему составит 450 рублей за 50 поездками и будет действовать до 31 декабря, если это решение одобрят большинство депутатов на ближайшем заседании.
По информации замглавы администрации Игоря Краличева, компенсация льгот перевозчикам в сумме 30 миллионов рублей уже заложена в бюджете 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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