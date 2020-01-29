2020-01-29T09:18:03+03:00
Общество

В Орле планируют сохранить льготный проезд для пенсионеров и учащихся

Электронный билет будет стоить 450 рублей за 50 поездок
Наталья Меркулова
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В Орле планируют сохранить льготный проезд для пенсионеров и учащихсяВ Орле планируют сохранить льготный проезд для пенсионеров и учащихсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 28 января, на заседании профильного комитета орловского горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства обсудили ситуацию с льготными проездными билетами.

Напомним, многие пенсионеры оказались не довольны тем, что на число поездок по «проездному» ограничили. Кто-то утверждает, что он не успевает их использовать свои проездки, а кому-то наоборот не хватает. Были нарекания и по поводу оплаты билета.

Однако пока народные избранники не рассматривают вопрос об отмене лимита для пенсионеров и учащихся. Стоимость проездного для них по-прежнему составит 450 рублей за 50 поездками и будет действовать до 31 декабря, если это решение одобрят большинство депутатов на ближайшем заседании.

По информации замглавы администрации Игоря Краличева, компенсация льгот перевозчикам в сумме 30 миллионов рублей уже заложена в бюджете 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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