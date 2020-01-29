Орловским ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет Победы»
Во вторник, 28 января, в Военно-историческом музее прошла торжественная церемония, посвященная Году памяти и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными на встрече, конечно, стали ветераны.
В этот день фронтовикам и труженикам тыла вручили первые юбилейные медали и поздравили с приближением великой даты.
-Мы преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, отдаем дань глубокого уважения и благодарности за ратный и трудовой подвиг, -обратился к ветеранам губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Отметим, на сегодняшний день в нашем регионе проживает около 65 тысяч ветеранов, инвалидов и участников войны, вдов погибших героев, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашизма и детей войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU