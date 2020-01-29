2020-01-29T08:49:28+03:00
Общество

Орловским ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет Победы»

Торжественная церемония прошла в Военно-историческом музее
Наталья Меркулова
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Орловским ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет Победы». Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиОрловским ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет Победы». Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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Во вторник, 28 января, в Военно-историческом музее прошла торжественная церемония, посвященная Году памяти и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными на встрече, конечно, стали ветераны.

В этот день фронтовикам и труженикам тыла вручили первые юбилейные медали и поздравили с приближением великой даты.

-Мы преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, отдаем дань глубокого уважения и благодарности за ратный и трудовой подвиг, -обратился к ветеранам губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Отметим, на сегодняшний день в нашем регионе проживает около 65 тысяч ветеранов, инвалидов и участников войны, вдов погибших героев, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашизма и детей войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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