Орловским ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет Победы»

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:49:28+03:00

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Во вторник, 28 января, в Военно-историческом музее прошла торжественная церемония, посвященная Году памяти и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными на встрече, конечно, стали ветераны.

В этот день фронтовикам и труженикам тыла вручили первые юбилейные медали и поздравили с приближением великой даты.

-Мы преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, отдаем дань глубокого уважения и благодарности за ратный и трудовой подвиг, -обратился к ветеранам губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Отметим, на сегодняшний день в нашем регионе проживает около 65 тысяч ветеранов, инвалидов и участников войны, вдов погибших героев, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашизма и детей войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU