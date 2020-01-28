Орловчанка завоевала серебро в ночной лыжной гонке

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:29:26+03:00

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Сотрудница орловской полиции завоевала серебряную медаль в ночной лыжной гонке. Масштабные соревнования состоялись в Туле.

Конкуренцию орловчанке составило больше 140 спортсменок из разных регионов страны. Девушка выступила в возрастной категории 16-29 лет. На двенадцатикилометровой дистанции Кристина показала результат в 42 минуты 45 секунд, что позволило ей стать на второе место пьедестала. А в абсолютном зачете спортсменка стала седьмой.

- Это не первый высокий результат орловской полицейской. К примру, осенью прошлого года Кристина Жукова завоевала серебряную медаль на 15-километровой дистанции по трейлраннингу. Орловская полицейская прошла сложнейшую 15-километровую дистанцию по пересеченной местности за один час 34 минуты, - поделились с "Комсомолкой" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В полиции Кристина Жукова трудится на должности инспектора по делам несовершеннолетних в территориальном отделе Северного района.

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ИСТОЧНИК KP.RU