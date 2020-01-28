2020-01-28T16:50:13+03:00
Общество

На нескольких опасных участках дорог в Орле стало меньше ДТП

За январь-июль 2019-го количество аварий снизилось на 60%
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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На загруженных улицах Орла стало меньше ДТП. Данные за январь-июль 2019 года говорят о том, что количество аварий на наиболее опасных участках сократилось за указанный период на 60%.

Речь идет о шести участках дорог, где нередко случались дорожно-транспортные происшествия. В их числе пересечение 1-й Посадской и Комсомольской улиц, Максима Горького и 60 лет Октября, Комсомольской и Розы Люксембург, переходов на Брестской и Горького, а также опасном перекрестке улиц Герцена и Московской. Здесь были либо отрегулированы, либо установлены светофоры, причем появились и "умные" регулировщики.

- Целый ряд мероприятий на пересечении улицы Герцена и Московской улицы позволил полностью избавиться от ДТП на этом участке. Среди нововведений – установка «умного светофора» с камерой, изменение пофазного разъезда на светофорном объекте, а также добавление полосы движения для левого поворота, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отмечается, что все проекты организации дорожного движения выполнили специалисты ГБУ «МосТрансПроект».

ИСТОЧНИК KP.RU

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