2020-01-28T16:09:29+03:00
Происшествия

Орловец украл в магазине гироскутер и тут же продал

Воришку задержали и завели уголовное дело
Наталья Меркулова
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Орловец украл в магазине гироскутер и тут же продалОрловец украл в магазине гироскутер и тут же продалФото: Архив "КП"
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В Орле задержали мужчину, который решил подзаработать, продав чужой гироскутор. Его он приметил у одной из посетительниц торгового центра. Стоило девушке отвернуться, как дорогого устройства уже не было.

Сотрудники отдела уголовного розыска полиции изучили запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в магазине и установили личность похитителя. Затем удалось узнать и его местонахождение.

- Орловец сознался в совершенном хищении. Он пояснил, что перепродал украденный гироскутер, стоимостью более 20 тысяч рублей. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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