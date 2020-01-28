Орловец украл в магазине гироскутер и тут же продал
В Орле задержали мужчину, который решил подзаработать, продав чужой гироскутор. Его он приметил у одной из посетительниц торгового центра. Стоило девушке отвернуться, как дорогого устройства уже не было.
Сотрудники отдела уголовного розыска полиции изучили запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в магазине и установили личность похитителя. Затем удалось узнать и его местонахождение.
- Орловец сознался в совершенном хищении. Он пояснил, что перепродал украденный гироскутер, стоимостью более 20 тысяч рублей. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU