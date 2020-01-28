В Орле росгвардейцы задержали мужчину, укравшего в баре женскую сумку

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:34:43+03:00

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Вчера, 27 января, в одном из круглосуточных баров на улице Привокзальной в Железнодорожном районе Орла 33-летняя посетительница осталась без своей сумочки, денег и документов. Мужчина за соседним столиком забрал их и вышел на улицу.

Остановить самостоятельно воришку не удалось не самой владелице вещей, ни персоналу бару. Тогда работники нажали «тревожную» кнопку и вызвали вневедомственную охрану территориального Управления Росгвардии.

Уточнив особые приметы злоумышленника, росгвардейцы приступили к поиску преступника. Спустя некоторое время группой задержания задержала подходящий под описание мужчину в соседнем квартале. При нем была сумка с ценными вещами.

- Силовики доставили его в отделение полиции, где пострадавшая орловчанка опознала задержанного. Им оказался 34-летний житель соседнего региона. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас по факту хищения сотрудниками полиции в проводится разбирательство, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россгвардии в Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU