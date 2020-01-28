2020-01-28T14:43:14+03:00
Общество

В Орловской исправительной колонии провели конкурс "А ну-ка, девушки"

Участницы устроили показ мод и удивили жюри оригинальными кулинарными блюдами
Наталья Меркулова
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В Орловской исправительной колонии провели конкурс "А ну-ка, девушки". Фото: пресс-служба УФСИН Орловской областиВ Орловской исправительной колонии провели конкурс "А ну-ка, девушки". Фото: пресс-служба УФСИН Орловской области
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В Орловской шаховской женской колонии (ИК-6) провели конкурс "А ну-ка, девушки". Участницы устроили показ мод и удивили жюри оригинальными кулинарными блюдами.

Не обошлось и без заданий на интеллект и эрудицию, а также вокальный и танцевальных номеров.

Как и в любом конкурсе, соревнования между красавицами начался с презентации «Визитная карточка». Каждая девушка рассказала о себе, своей родине и увлечениях. Затем участницы выступили в номинациях: "Творческий конкурс", "Страна", "Модный показ" и Хозяюшка".

- В этот день было много шуток, веселья и хорошего настроения. Жюри было непросто выбрать победительницу, но все же, после долгих дискуссий, ее имя было названо. Ею стала осужденная Ольга Ж. из отряда №4. Все участницы были награждены дипломами и сладкими подарками, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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