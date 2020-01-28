В Орле расцвели подснежники
Рекордно теплая зима в Орле стала сюрпризом не только для людей, но и для растений. В конце января в городе распустились цветы.
Запечатлела необычное зимнее чудо - распустившиеся подснежники - местная жительница.
Красота на клумбе у дома. Фото Елены Боткиной
- Сфотографировала цветы на обычной клумбе, возле многоэтажки в Советском районе, - рассказала Елена Боткина "Комсомолке".
Снимками орловчанка поделилась и в социальных сетях, где новость о январских первоцветах нашла большой отклик. Как оказалось, другие растения в регионе тоже преждевременно почувствовали весну: у кого гиацинт зацвел, у кого на даче пробивается молодая трава и ирисы пускают новые листочки. Другие пользователи отметили, что на их участках подснежники пока что спят.
Между тем, по прогнозам Росгидрометцентра в ближайшее время понижения температур до зимних норм не предвидится.
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ИСТОЧНИК KP.RU