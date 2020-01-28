В Заводском районе Орла до апреля ограничат движение транспорта

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:56:06+03:00

Водителям стоит быть бдительнее на Карачевской улице

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Орла до апреля ограничат движения транспорта. Водителям стоит быть бдительнее на Карачевской улице.

Информацию о временных неудобствах сообщили в пресс-службе администрации Орла. Так, с 1 февраля и до 1 апреля в районе дома №14 будут действовать ограничения проезда.

Как пояснили в администрации, временные меры связаны со строительством дома в указанном районе.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

По электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU