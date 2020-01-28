В Заводском районе Орла до апреля ограничат движение транспорта
Водителям стоит быть бдительнее на Карачевской улице
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Заводском районе Орла до апреля ограничат движения транспорта. Водителям стоит быть бдительнее на Карачевской улице.
Информацию о временных неудобствах сообщили в пресс-службе администрации Орла. Так, с 1 февраля и до 1 апреля в районе дома №14 будут действовать ограничения проезда.
Как пояснили в администрации, временные меры связаны со строительством дома в указанном районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU