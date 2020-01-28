Заключенного орловской колонии осудили еще на 6 с половиной лет за пропаганду терроризма
В Орле осужденного колонии осудили еще на 6 с половиной лет за оправдание и пропаганду терроризма. Очередным уголовным делом для мужчины обернулось размещение сомнительного видеоролика в социальной сети.
Как следует из материалов дела, осужденный исправительной колонии №2 выложил на стене "Вконтакте" запись с пропагандой терроризма. Без внимания силовиков этот пост не остался: на основании материалов УФСБ уголовное дело было возбуждено по статье "Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»)".
- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной использованием электронных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Приговор пока что в законную силу не вступил. А руководству колонии прокуратура внесла представление: пользоваться мобильниками в исправительных учреждениях запрещено.
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ИСТОЧНИК KP.RU