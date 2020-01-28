В дачном поселке Орла сгорел дом

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:13:24+03:00

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших

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В Орле пожарные тушили дачный дом. ЧП случилось накануне, 27 января в садоводческом товариществе "Восход".

Сигнал о происшествии на телефон пожарной службы поступил вечером, в десятом часу. Спасатели прибыли на место. Спасти постройку от огня не удалось: дом выгорел по всей площади двадцать квадратных метров.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, почему случилось ЧП - устанавливают эксперты. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU