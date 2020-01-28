В Орле чиновников облздрава уличили в сокрытии доходов

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:19:07+03:00

Изменить размер текста: A A

После прокурорской проверки Департамента здравоохранения Орловской области к дисциплинарной ответственности привлекли двух госслужащих. Чиновники предоставляли неверные сведения о своих доходах.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе региональной Прокуратуры, проверка прошла по факту соблюдения антикоррупционного законодательства и законодательства о государственной гражданской службе.

- Установлено, что отдельные должностные лица в справках о доходах, расходах и имуществе указывали неверные суммы, полученные ими и их супругами доходов, а также неверных сведений о недвижимом имуществе, - рассказали «КП» в ведомстве.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU