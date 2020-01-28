В Орле чиновников облздрава уличили в сокрытии доходов
После прокурорской проверки Департамента здравоохранения Орловской области к дисциплинарной ответственности привлекли двух госслужащих. Чиновники предоставляли неверные сведения о своих доходах.
Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе региональной Прокуратуры, проверка прошла по факту соблюдения антикоррупционного законодательства и законодательства о государственной гражданской службе.
- Установлено, что отдельные должностные лица в справках о доходах, расходах и имуществе указывали неверные суммы, полученные ими и их супругами доходов, а также неверных сведений о недвижимом имуществе, - рассказали «КП» в ведомстве.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU