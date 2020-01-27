Под Орлом «по горячим следам» задержали мужчину, угнавшего «Фольксваген»
Под Орлом «по горячим следам» задержали мужчину, угнавшего «Фольксваген». Иномарку похитили прямо со двора частного дома в Урицком районе.
Как стало известно, владелец оставил машину с ключами в замке зажигания и не подозревал, что кто-то захочет ее украсть. Однако случайный прохожий не растерялся, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.
Взявшиеся за поиски пропажи занялись сотрудники подразделения уголовного розыска районного ОМВД, отпросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку. Полицейские установили, что автомобиль был замечен на трассе в сторону Орла.
Спустя три часа 39-летний мужчина, за рублем угнанного «Фольксваген», был задержан.
- В настоящее время транспортное средство изъяли. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU