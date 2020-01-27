В Орле прошла акция «Блокадный хлеб»
С 23 по 25 января Орел присоединился к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». В крупных торговых центрах города волонтеры рассказали о мужестве ленинградцев.
Горожанам напомнили, что значил маленький кусочек хлеба, весом всего 125 грамм, для тех, кто оказался в окруженном врагами Ленинграде, но не сдался.
- С хлебом связаны и подвиги, и потери. Например, известна история Даниила Кютинена, ленинградского пекаря. 3 февраля 1942 года, в первую и самую суровую, голодную и холодную зиму, он умер прямо на рабочем месте от истощения. Умер, но не взял ни крохи блокадного хлеба себе. Посмертно Даниил Кютинен внесен в книгу памяти блокады Ленинграда, - говорит Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы».
Активисты раздавали посетителям торговых центров информационные памятки и показывали, каким был тот самый хлеб.
Сегодня, в День снятия блокады Ленинграда, волонтеры проведут для тех, кто хочет еще больше узнать о событиях и героях, исторический молодежный квест.
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ИСТОЧНИК KP.RU