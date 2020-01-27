2020-01-27T11:58:27+03:00
Происшествия

В Орловской области два человека пострадали после переворота «Ваза» в кювет

Происшествие случилось в Ливенском районе
Наталья Меркулова
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В Орловской области два человека пострадали после переворота «Ваза» в кювет. Фото: региональное УГИБДД УМВД РоссииВ Орловской области два человека пострадали после переворота «Ваза» в кювет. Фото: региональное УГИБДД УМВД России
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Вчера, 26 января, в Ливенском районе произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

Инцидент случился около трех часов дня на автодороге «Орел - Тамбов - Крутое – Ливны». 45-летний мужчина за рублем отечественной легковушки «Ваз – 21120» ехал в направлении Ливен и в районе 5 км съехал с проезжей части в кювет. Затем автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП водитель и его 47-летний пассажир, сидевший впереди, получили телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение Ливенской ЦРБ, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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