В Орловской области два человека пострадали после переворота «Ваза» в кювет
Вчера, 26 января, в Ливенском районе произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.
Инцидент случился около трех часов дня на автодороге «Орел - Тамбов - Крутое – Ливны». 45-летний мужчина за рублем отечественной легковушки «Ваз – 21120» ехал в направлении Ливен и в районе 5 км съехал с проезжей части в кювет. Затем автомобиль опрокинулся.
- В результате ДТП водитель и его 47-летний пассажир, сидевший впереди, получили телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение Ливенской ЦРБ, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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