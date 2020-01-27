Орловцев приглашают на премьеру спектакля "Фотоаппараты"
Орловцев приглашают на премьеру спектакля "Фотоаппараты". Фантастическую историю о жизни вопреки и преодолении самых невероятных преград покажут на сцене театра кукол.
В основу совсем не детской постановки легла одноименная пьеса писателя Петра Гладилина о двух зародышах. Их мамы, две подруги, узнали о том, что беременны практически одновременно, но беда в том, что одна из них не хочет детей.
Казалось бы, банальная и грустная история, но в ней зародыши по фамилии - Топорков и Говоркова - обладают вполне взрослыми чувствами, не хотят расставаться и мечтают прожить реальную жизнь. Поэтому они решают бежать.
Чем закончится это невероятное приключение? Приходите в театр и узнаете!
Справки по телефону: 55-48-03 (касса)
КОГДА? ГДЕ?
14 февраля, в 13:00
улица Советская, дом 29
(14+)
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