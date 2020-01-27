27 Янв. 2020 2020-01-27T11:42:07+03:00

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Орловцев приглашают на премьеру спектакля "Фотоаппараты". Фантастическую историю о жизни вопреки и преодолении самых невероятных преград покажут на сцене театра кукол.

В основу совсем не детской постановки легла одноименная пьеса писателя Петра Гладилина о двух зародышах. Их мамы, две подруги, узнали о том, что беременны практически одновременно, но беда в том, что одна из них не хочет детей.

Казалось бы, банальная и грустная история, но в ней зародыши по фамилии - Топорков и Говоркова - обладают вполне взрослыми чувствами, не хотят расставаться и мечтают прожить реальную жизнь. Поэтому они решают бежать.

Чем закончится это невероятное приключение? Приходите в театр и узнаете!

Справки по телефону: 55-48-03 (касса)

КОГДА? ГДЕ?

14 февраля, в 13:00

улица Советская, дом 29

(14+)

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ИСТОЧНИК KP.RU