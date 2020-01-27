В Орловской области прошел фестиваль гречневой каши

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:01:53+03:00

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В субботу, 25 января, в Болхове прошел фестиваль гречневой каши «Боярыня каша». Гостей праздника ждали вкусные угощения, конкурсы и мастер-классы.

Жители Болхова проявили фантазию и презентовали целых 16 кулинарных блюд из гречневой каши. Названия говорят сами за себя - «Печеночный граф», каша из топора «Каприз подполковника», «Пышечка», «Изюминка», «Каша в шубе», «Манты с кашей», «Здоровей-ка».

Приняли участие пекари Болховского комбината, которые испекли хлеб «Милославский» в форме колокола. Угоститься кулинарными блюдами, горячим чаем на травах и привезти домой вкусный сувенир мог каждый желающий.

Не обошлось и без праздничной концертной программы с песнями, плясками и играми.

- Праздник «Боярыня каша» решено сделать традиционным, ведь даже на гербе города Болхова изображено засеянное гречихой поле. Гречиха – традиционная культура, которую издревле выращивают на болховской земле, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU