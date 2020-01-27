В Орле пенсионер нарушил ПДД и попал под машину
В субботу, 25 января, в Орле на улице Московской произошло ДТП с участием пожилого пешехода. 77-летний мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под машину.
Инцидент случился вечером в 21:20. Водитель «Рено Логан», ехавший со стороны улицы Герцена не смог избежать столкновения и в районе дома №106 сбил пешехода.
- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и с места ДТП автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в больницу Семашко и госпитализирован, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»