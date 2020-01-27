27 Янв. 2020 2020-01-27T10:23:36+03:00

В Орле пенсионер нарушил ПДД и попал под машину. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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В субботу, 25 января, в Орле на улице Московской произошло ДТП с участием пожилого пешехода. 77-летний мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под машину.

Инцидент случился вечером в 21:20. Водитель «Рено Логан», ехавший со стороны улицы Герцена не смог избежать столкновения и в районе дома №106 сбил пешехода.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и с места ДТП автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в больницу Семашко и госпитализирован, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU