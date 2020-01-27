27 Янв. 2020 2020-01-27T10:08:20+03:00

В Орловской области после столкновения иномарки со световой опорой погибла пожилая пассажирка. Фото: УГИБДД УМВД

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В субботу утром, 25 января, на автодороге М-2 "Крым" произошло трагическое ДТП. Пожилой водитель не справился с управлением, в результате чего погибла женщина.

Инцидент случился, когда «Рено Логан» под управлением 74-летнего мужчины ехал в сторону Орла в районе 338 км 819 метров. Его занесло с дороги в кювет, где затем он протаранил световую опору.

- В результате ДТП водитель и 71-летняя пассажирка с места на Скорой помощи были доставлены в Мценскую центральную районную больницу. Женщина скончалась, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU