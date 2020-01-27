2020-01-27T08:37:10+03:00
Происшествия

В Орле две пенсионерки остались без сбережений после «проверки счетчика»

Мошенницы под видом соцработников и коммунальных служб украли 150 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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В Орле две пенсионерки остались без сбережений после «проверки счетчика»В Орле две пенсионерки остались без сбережений после «проверки счетчика»Фото: Архив "КП"
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В Орле вновь активизировались лже-соцработники и представители коммунальных служб. На этот раз любители легкого и быстрого заработка выбрали своей целью двух пожилых женщин 83-х и 82-х лет.

Первый случай произошел в Заводском районе. Мошенница заглянула к одной из пенсионерок под предлогом проверки счетчика водоснабжения. Пока хозяйка отвлеклась, незваная гостья похитила у нее 30 тысяч рублей.

Второй инцидент случился уже в Железнодорожном районе. Здесь преступница представилась социальным работником. Пока пожилая женщина вышла в другую комнату, она похитила у нее 120 тысяч рублей.

- В настоящее время злоумышленниц разыскивает полиция, ведется следствие. Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что нужно проверять документы работников различных коммунальных и социальных служб, а в случае сомнений – звонить в организации, якобы их приславшие, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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