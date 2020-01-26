26 Янв. 2020 2020-01-26T10:31:45+03:00

На новой рабочей неделе в Орле будет мокрый снег и перепады давления Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Новая рабочая неделя в Орле вновь будет не зимней. В регионе сохранятся плюсовые температуры, а ночью столбики термометров не опустятся ниже минус одного градуса. Такие данные приводят специалисты Росгидрометцентра.

Кроме того, всю неделю в областном центре ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Причем самые обильные уже в понедельник, 27 января. Температура днем зафиксируется на отметке около +2 °С, ночью – минус 1°С. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

По прогнозам синоптиков, с понедельника начнет падать атмосферное давление. Если в начале недели барометр покажет 744 мм рт.ст, то к четвергу эта цифра опустится до 726. В пятницу, 31 января, атмосферное давление поднимется до 735 мм рт.ст.

В остальном погодные условия в течение недели мало изменятся. На термометре зафиксируются значения от +2 до +1, а ветер будет достигать силы 4-5 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU