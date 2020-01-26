2020-01-26T10:31:45+03:00
Общество

На новой рабочей неделе в Орле будет мокрый снег и перепады давления

Читайте подробный прогноз от синоптиков
Наталья Меркулова
Поделиться:
На новой рабочей неделе в Орле будет мокрый снег и перепады давленияНа новой рабочей неделе в Орле будет мокрый снег и перепады давленияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Новая рабочая неделя в Орле вновь будет не зимней. В регионе сохранятся плюсовые температуры, а ночью столбики термометров не опустятся ниже минус одного градуса. Такие данные приводят специалисты Росгидрометцентра.

Кроме того, всю неделю в областном центре ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Причем самые обильные уже в понедельник, 27 января. Температура днем зафиксируется на отметке около +2 °С, ночью – минус 1°С. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

По прогнозам синоптиков, с понедельника начнет падать атмосферное давление. Если в начале недели барометр покажет 744 мм рт.ст, то к четвергу эта цифра опустится до 726. В пятницу, 31 января, атмосферное давление поднимется до 735 мм рт.ст.

В остальном погодные условия в течение недели мало изменятся. На термометре зафиксируются значения от +2 до +1, а ветер будет достигать силы 4-5 м/с.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На новой рабочей неделе в Орле будет мокрый снег и перепады давления
В Орле пройдет молодежный исторический квест «Блокадный Ленинград»
25-летний мужчина сгорел в собственном доме в Орловской области
Молодые орловские профессионалы могут стать «Резидентами Тавриды»
Почти 19 миллионов рублей выделят Орловской области для сохранения лесов
В Орловской области возбудили три уголовных дела за торговлю снюсом
СМИ: директор Болховского дома-интерната Владимир Авилов увольняется
В Орле наградили самых талантливых и успешных студентов
Орловцев ждет премьера спектакля «А зори здесь тихие…»
На выходных в Орле будут снег и плюсовые температуры
В Орловской области зафиксированы первые случаи заболевания гриппом
В Орле водитель на легковушке сбил пенсионерку
В Орловской области регоператор по обращению с отходами задолжает мусороперарабатывающему заводу
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Орловские подростки стали чаще совершать уголовные преступления
Орловским журналистам представили нового начальника региональной Росгвардии
В Орловской области стали производить больше молока
В Орловском районе у 35-летнего мужчины похитили спортивный костюм и телефон
Орловские спасатели эвакуировали 25 человек из-за пожара в Мценске
Орловские депутаты решили урезать бюджетные расходы на себя
Орловские депутаты решили урезать бюджетные расходы на себя
Во второй этап конкурса на лучшую концепцию Дворянки и Парка Победы прошли 33 участника