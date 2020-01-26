В Орле пройдет молодежный исторический квест «Блокадный Ленинград»
В понедельник, 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), орловскую молодежь приглашают вспомнить историю одного из самых драматичных и героических событий войны.
Школьников и студентов ждет квест «Блокадный Ленинград», в основу которого легли воспоминания ветеранов.
- Для участников квеста это станет уникальной возможностью прикоснуться к тем великим событиям, узнать новые исторические факты, а главное – понять, что допустить этого вновь никто не имеет права, - рассказал «КП» Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы».
Кроме того, участники смогут проявить свою логику и смекалку, показать знания истории и получить опыт работы в команде. Для участия приглашаем команды от 5 до 10 человек.
Узнать подробности проведения квеста и зарегистрироваться можно в официальной группе движения в соцсетях.
КОГДА? ГДЕ?
27 января, с 14:30
Фундаментальная библиотека ОГУ им. Тургенева
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ИСТОЧНИК KP.RU