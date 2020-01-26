2020-01-26T09:59:18+03:00
Общество

В Орле пройдет молодежный исторический квест «Блокадный Ленинград»

Для участия приглашают команды от 5 до 10 человек
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет молодежный исторический квест «Блокадный Ленинград»В Орле пройдет молодежный исторический квест «Блокадный Ленинград»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), орловскую молодежь приглашают вспомнить историю одного из самых драматичных и героических событий войны.

Школьников и студентов ждет квест «Блокадный Ленинград», в основу которого легли воспоминания ветеранов.

- Для участников квеста это станет уникальной возможностью прикоснуться к тем великим событиям, узнать новые исторические факты, а главное – понять, что допустить этого вновь никто не имеет права, - рассказал «КП» Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы».

Кроме того, участники смогут проявить свою логику и смекалку, показать знания истории и получить опыт работы в команде. Для участия приглашаем команды от 5 до 10 человек.

Узнать подробности проведения квеста и зарегистрироваться можно в официальной группе движения в соцсетях.

КОГДА? ГДЕ?

27 января, с 14:30

Фундаментальная библиотека ОГУ им. Тургенева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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