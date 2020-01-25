2020-01-25T18:12:11+03:00
Происшествия

25-летний мужчина сгорел в собственном доме в Орловской области

Трагическое происшествие случилось сегодня ранним утром
Наталья Меркулова
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25-летний мужчина сгорел в собственном доме в Орловской области25-летний мужчина сгорел в собственном доме в Орловской областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 25 января, в Колпнянском районе пожар закончился трагедией. Огонь унес жизнь 25-летнего парня.

Как сообщили «Комсомолки» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании частного жилого дома в селе Вороново поступило на телефон пожарно-спасательной службы около 5:30 утра.

К моменту прибытия сотрудников ПСЧ-23 в доме уже обрушилась кровля и стены. В результате пожара строение сгорело полностью.

- В восемь часов утра было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем при курении, - пояснили «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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