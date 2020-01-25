Молодые орловские профессионалы могут стать «Резидентами Тавриды»
Талантливых орловцев приглашаются поучаствовать во всероссийском проекте «Резиденты Тавриды». Молодым профессионалам и активистам предлагают пополнить кадровый резерв известного образовательного форума.
Участниками программы могут стать волонтеры, победители грантовых конкурсов, общественники, руководители творческих объединений и некоммерческих организаций в возрасте от 22 до 35 лет. Кроме того, приглашают к участию тех, кто уже был раньше на профильных сменах «Тавриды».
Успеть подать заявку нужно до 12 февраля в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
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ИСТОЧНИК KP.RU