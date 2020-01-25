В Орле наградили самых талантливых и успешных студентов
Вчера, 24 января, накануне Дня российского студенчества в Орле чествовали молодежь, получающую знания в местных ВУЗах и средне-специальных образовательных организаций.
Торжественная церемония прошла в ОГАУФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Особенной интригой и ответственным моментом для студентов стало торжественное награждение и выход на сцену к первым лицам региона и города. Почетные грамоты получили самые активные, талантливые и креативные ребята.
- Для развития региона необходимы современные профессиональные кадры. И здесь мы рассчитываем на вас, талантливую орловскую молодежь. Наша же задача – оказывать вам всю возможную поддержку, - обратился к студентам глава региона Андрей Клычков.
В Орле отметили День студентаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Не осталась в долгу и молодежь. После официальной части гостей и участников праздника ждал зажигательный творческий вечер. От танцев и студенческой медовухи не отказался даже сам губернатор.
Андрей Клычков станцевал с молодежью на творческом вечереФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU